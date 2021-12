Lednová nadílka kultury, dobré nálady i vynikající kávy v pobočkách Mekuc

Do nového roku 2022 vstupuje Mělnické kulturní centrum s lákavým programem i s příznivými novinkami. Plánována jsou divadelní i hudební představení, pokračovat bude cyklus přednášek z dějin architektury 20. století i další vzdělávací pořady a zajímavé výstavy v galerii Ve Věži i dalších výstavních prostorách.

Během ledna stále probíhá prodej zvýhodněného předplatného, vybírat můžete alespoň 4 z 5 divadelních představení nabízených v druhé polovině sezóny. Výhodou je nejen nižší cena, ale i stálé místo v sále podle vlastního výběru, vstupenka v podobě legitimace a zvýhodněný vstup na koncert Originálního synkopického orchestru. Podrobné informace o jednotlivých představeních a předplatném uvádíme na www.mekuc.cz, předprodej probíhá na pokladně v Masarykově kulturním domě (MKD).

Program Mělnického kulturního centra se v případě vládních opatření omezujících pořádání kulturních a společenských akcí bude měnit dle aktuální situace. Informace pravidelně aktualizujeme na www.mekuc.cz a na facebookovém profilu Mělnického kulturního centra.

Masarykův kulturní dům | Swingové večery pokračují i v novém roce

První středy v měsíci patří v MKD tradičně Swingovým večerům. 5. 1. vystoupí Elena Sonenshine & Jocose Jazz. Výjimečné napojení mezi zpěvačkou a jejími spoluhráči je dáno dlouholetou spoluprací, takřka empatická souhra vynikne zejména v improvizačních pasážích.

Masarykův kulturní dům | LiStOVáNí: cooking show U nás v Evropě

Akční scénické čtení LiStOVáNí udělá v MKD 12. 1. radost příznivcům vaření, cestování a poznávání života v cizích zemích. V cooking show U nás v Evropě, která vychází ze stejnojmenného pořadu České televize, během večera navštíví moderátor Lukáš Hejlík deset evropských zemí a seznámí se s vybranými deseti evropskými tatínky, které ztvární Alan Novotný. Společně uvaří hutný euroguláš.

Těšte se na velkou divadelní kuchařskou show!

Masarykův kulturní dům | Snímek 51

25. 1. uvede v MKD Divadelní spolek Kašpar inscenaci Snímek 51, životopisné drama o britské vědkyni Rosalind Franklinové, donedávna neprávem téměř opomíjené skutečné objevitelce struktury DNA. Žena, která obětovala vášni pro vědu osobní život i zdraví, musela v tehdejším ryze mužském světě biochemických laboratoří čelit překážkám i předsudkům, které dodnes nejsou zcela překonány.

Masarykův kulturní dům | Jak jsem byl Cyrano

Divadlo Kampa přiveze 30. 1. do MKD rodinné monodrama Jak jsem byl Cyrano. Hlavní hrdina Jakub nerad mluví, protože když mluví, koktá. A když koktá, ostatní se mu smějí. Právě on že by měl odehrát před spoustou lidí divadelní představení, slavného Cyrana z Bergeracu, v úpravě pro jediného herce? Pomůže mu, že Jakuba i Cyrana, hrdinu bez bázně a hany, ale zato s velkým nosem, spojuje síla fantazie a oba bojují s podobným ostychem a vnitřními zábranami. Skvělý herec Marek Menšík se v příběhu malého kluka, který na vlastní kůži zažívá jedno z největších dramat všech dob, dokáže proměnit v celou řadu postav. Představení je díky němu srozumitelné dětem, zároveň pobaví a dojme i dospělé diváky.

Masarykův kulturní dům, Galerie Ve Věži | Zahájení Mělnického salonu výtvarníků

13. 1. bude v MKD zahájena výstava Mělnického salonu výtvarníků, díla 21 autorů budou vystavena v Masarykově kulturním domě, galerii Ve Věži, Regionálním muzeu a v kavárně Marlen. Výstava potrvá do 13. 2., jednotlivé instalace lze navštívit v otevíracích dobách uvedených výstavních prostor.