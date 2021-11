Isara a Epydemye Na scestí

V úterý 7. prosince nás čeká poslední Scestí roku 2021 a také na blíže neurčenou dobu poslední koncert z cyklu Na scestí vůbec. Důvod je prostý. Dokážeme sehnat a zařídit cokoliv, co je pro pořádání koncertů nutné, ale rozhodnout se pro to, aby na něj diváci přišli, to už musí oni sami. A těch, kteří se tak chtěli rozhodnout, je zkrátka tak málo, že nemá smysl pokračovat v tomto snažení ve formě, jakou koncerty Na scestí jsou.

Je to zvláštní náhoda, že parťákem pro tento důležitý díl bude kapela Epydemye, která byla v roce 2011, kdy jsme koncerty Na scestí začali pořádat, prvním hostem mimo okruh našich blízkých kamarádů. A moc nás těší, že se tento status od té doby změnil. S touto partou se vídáme moc rádi a těžko bychom hledali někoho, o kom víme, že nám pomůže překonat smutek z toho, že koncerty Na scestí končí. Už teď víme, že si jak jejich muziku a příběhy, tak poslední Scestí užijeme, no, jako by to bylo naposled.