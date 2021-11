Mrakoplaš & Poslední šance Míry Ošance a Větrno Na scestí

Další díl cyklu koncertů Na scestí připadá na pátek 26. listopadu. Tentokrát jsme pozvali hosta s názvem, který se k podzimu krásně hodí. Liberecká kapela Větrno už na scéně působí hezkých pár let a současná sestava se jmény Petr Peuker, Mirka Savčuková, David Vaniš, Tomáš Nezdara a Jitka Blehová slibuje parádní zážitek. Když k tomu přičteme, že v sestavě Mrakoplaše bude tentokrát i Míra Ošanec, ten večer nabídneme to nejlepší, co liberecká folková scéna nabízí.

V pauzách na nazvučení opět proběhne aukce raritních předmětů od účinkujících a výtěžek bude poukázán na konto AD Centra pro výzkum a léčbu Alzheimerovy choroby.

Vstupenky k dispozici zde: https://goout.net/cs/listky/mrakoplas-and-mira-osanec+vetrno/gyil/