Vernisáž se koná ve čtvrtek 18. 11. od 17:00 hod. Všechny srdečně zveme! Jak už sám název napovídá, tematicky se letos na vánoční výstavě v Regionálním muzeu Mělník zastavíme poslední čtyři týdny před Vánocemi. „Advent v proměnách času“ nabídne malý exkurz do období od 2. pol. 19. století až do 80 let 20. století. Přiblíží předvánoční čas z pohledu tradičních obchůzek, známých i méně známých adventních postav, z nichž některé jsou neodmyslitelně spojeny právě s naším regionem. V imaginárních výkladních skříních a na plakátovacích plochách nastíní předvánoční atmosféru – neopomene historii vánočního stromu republiky, nabídku předvánočních dárků reflektujících svou dobu i různé plakáty, reklamy či pozvání na adventní akce. Projdeme-li se po pomyslné časové ose výstavy, zjistíme, že mezi jednotlivými obdobími najdeme mnoho společného, nářky na přerod Vánoc z duchovní sféry do svátků konzumu nevyjímaje.