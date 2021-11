Bavíme vás už deset let

Bavíme vás už 10 let!

Mělnické kulturní centrum za deset let své existence připravilo ve svých čtyřech pobočkách pro milovníky kultury stovky akcí – koncerty, výstavy, divadelní představení, přednášky, workshopy a mnoho dalších. „Připravujeme výstavu věnovanou výročí 10 let od založení Mekuc a 85 let od dostavby Masarykova kulturního domu, která bude zahájena v MKD 9. 11. 2021 v 18.00. Vernisáž hudebně doprovodí mělnický pěvecký sbor Chrapot a koncert kvintetu Velkého dechového orchestru Mělník,“ přibližuje začátek oslav výročí společnosti ředitelka ing. Radka Kareisová.

Masarykův kulturní dům | Laco Deczi & Celula New York

Vystoupení výjimečného jazzového trumpetisty Laca Deczi a jeho kapely Celula New York návštěvníky MKD čeká 3. 11. v rámci pravidelných swingových večerů.



Masarykův kulturní dům | Přízraky Dejvického divadla

Drama Henrika Ibsena Přízraky v podání Dejvického divadla bude v MKD uvedeno 5. 11. Dílo jednoho z nejvýznamnějších světových dramatiků je obžalobou pokrytectví a maloměšťácké morálky jako skutečné příčiny osobních lidských tragédií. V hlavních rolích účinkují Klára Melíšková a Martin Myšička.



Masarykův kulturní dům | Šeherezáda

V zemi, kde svítí slunce celý rok, v poušti kvetou kaktusy a vánek si pohrává s pískem, klíčí láska pouštního démona ke sličné dívce ze sultánova harému. Má tato láska vůbec naději? Kdo ví...

Autorský muzikál Nového divadla Mělník je zpět. 7. 11. se v MKD diváci mohou těšit na romanticky laděnou muzikálovou komedii z prostředí Orientu. V té zazáří postavy jako Džin a Efrit, Sultán a jeho komnaty plné konkubín, správce harému Hugo a konečně krásná , Šeherezáda. Čeká Vás děj plný zamilovaných linek, parodických humorných scén a autorských písní Radka Šlangala.



Masarykův kulturní dům | Podvečerní přednášky v MKD

Cestovatelská přednáška Kateřiny a Miloše Motani s názvem Velké safari & malé surikaty 4. 11. přiblíží posluchačům africké savany i skalnaté oblasti plné drahokamů a polodrahokamů, 15. 11. se pak publikum virtuálně vydá do dalekého Laosu spolu s Pavlem Chlumem a Petrem Kvardou.

I v listopadu bude pokračovat cyklus přednášek Kapitoly z architektury 20. století historika a teoretika umění Vladimíra Czumala, tentokrát 24. 11. tématem Betony v architektuře 20. století.



Masarykův kulturní dům | Šťastný vyvolený

Divadlo Verze přináší 16. 11. konverzační komedií francouzského autora Érica Assous na divadelní prkna až bolestivě aktuální variantu tradičního tématu zamilovaného páru, kde je jeden z partnerů pro okolí druhého jen velmi obtížně akceptovatelný. Houstnoucí atmosféra večeře, na níž snoubenka představuje přátelům svého vyvoleného a shodou okolností se zde setká s bývalým milencem, postupně eskaluje až k odkrytí toho, co se skrývá za zdvořilými maskami.

Městská knihovna Mělník | Spadl z vrby zlatý list, vítr si v něm začal číst.

Na čtenáře v mělnické knihovně i v listopadu čeká teplo, vlídno a veselo! Výstava ZACHUCHLENO stále běží a stojí za návštěvu!

Zúčastněte se soutěže LIDÉ, ANIMUJTE! Vytvořte vlastní krátký film v animační laboratoři, která je vám v knihovně k dispozici, a výsledek pošlete na knihovna@mekuc.cz. Budete zařazeni do prestižní soutěže o Cenu Chuchlovy filmové chvály.

Na děti, které se chtějí jen tak nezávazně bavit, se každou středu od 13.00 do 16.00 hodin těšíme v klubu KNIHÁČ.

V listopadu startují pravidelná dopolední sobotní setkávání – hraní hry na hrdiny v Česku známé jako Dračí doupě. Aktivita je určena především pro teenagery a mladé dospělé, kteří by se rádi účastnili tvorby příběhu ve skupině. Milovníci dobrodružství budou mít unikátní příležitost prožít život hlavního hrdiny a vytvořit neopakovatelný příběh, zatímco budou obklopeni mistry vyprávění, jako jsou J. R. R. Tolkien, T. Pratchett nebo I. Asimov.

10. 11. 2021 zahájíme činnost v prostoru, který jsme pojmenovali galerie Za Rohem. Ve spolupráci s Gymnáziem Jana Palacha a Knihovnou Václava Havla představíme projekt Měli jsme underground a máme prd (Podzemní básníci o Havlovi), který připomene deset let od úmrtí dvou nezapomenutelných osobností naší moderní historie a kultury – Ivana Martina Jirouse a Václava Havla. Součástí projektu je posílení knižního fondu knihovny o tituly zakázaných autorů té doby v papírové i zvukové podobě.

Vernisáž zahájí v 17.00 hodin pásmo textů I. M. Jirouse v podání studentů GJP na Žlutém Ostrově.

V listopadu pokračuje oblíbený poslech audioknih na Žlutém ostrově, tentokrát na téma českého undergroundu, které reflektuje výše zmíněný projekt. Éterem zazní pohádky I. M. Jirouse a Václava Havla, poezie Egona Bondyho či tajemný básník Ticho.

V rámci ročního tématu knihovny ONLINE ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ 2021 přinášíme 18. 11. 2021 od 15.30 do 17.00 hodinmožnost jedinečného zážitku, přednášku Mgr. Zuzany Pavelcové z psychologického institutu Re:Life. Setkání stojí na otevřeném

přístupu k problematice související s užíváním digitálních technologií. Přednáška je doporučená jak jednotlivcům, tak celým rodinám, které mají chuť porozumět principům zdravého užívání technologií, závislostního potenciálu atp.

Galerie Ve Věži | Výstava Veroniky Vlkové a Jana Šrámka Apolenka z modrotisku

Galerie Ve Věži zve 11. 11. od 18.00 na vernisáž výstavy ilustrací autorské dvojice výtvarníků k oceňované dětské knize Romany Košutkové Apolenka z modrotisku, kterou vydala Galerie výtvarného umění v Hodoníně. Na zahájení výstavy naváže společná

autogramiáda autorek Veroniky Vlkové a Romany Košutkové.

Dospělým i dětem výstava přiblíží prostřednictvím uměleckého zážitku tajemství vzácné tradiční techniky potisku textilií. Akvarel, který je dominantní technikou V. Vlkové, se k modrotisku velmi dobře hodí, doplňující prvky, tedy interiéry, architekturu a technické

objekty, pro knihu zpracoval J. Šrámek. Ilustrace tedy vznikaly jako digitální koláž, kdy každý jednotlivý fragment byl nejprve namalován zvlášť na papír a části byly digitálně spojeny do finálního celku. Oba autoři byli v roce 2019 za ilustrace ke knize Milady Rezkové To je metro, čéče (2019, Paseka) oceněni v soutěži Nejkrásnější české knihy roku v kategorii Literatura pro děti a mládež. Za stejnou knihu byli také jako jediní Češi vybráni do The Illustrators Exhibition selection na veletrhu dětské knihy v Bologni. Za knihu Apolenka z modrotisku (2020, Galerie výtvarného umění v Hodoníně) získali ocenění Czech Grand Design v kategorii Ilustrátor roku 2020. Počátkem letošního léta vytvořili Veronika Vlková a Jan Šrámek originální velkoformátovou ilustraci na stěně ve vstupní hale Městské knihovny Mělník.

Technika modrotisku se objevovala v motivech lidových krojů již koncem 18. století. Typickým se stal zejména v oblastech Horácka a Valašska. Do dnešních dob byl zachován provoz modrotiskových dílen ve Strážnici a Olešnici, 28. listopadu 2018 byl modrotisk zapsán na seznam nehmotného světového dědictví UNESCO. Výstava tak koresponduje s novým celoročním tématem Městské knihovny Mělník pro rok 2022, K pramenům, které akcentuje význam folklorního umění, lidové slovesnosti i tradičních řemesel. Doprovodným programem k výstavě proto v knihovně bude i čtení z knížek Apolenka z modrotisku a O smutné továrně, které doprovodí workshop Obrácený modrotisk 18. 12.