Já je někdo jiný. Autoportrét ze sbírek GASK

Jak se vlastně dívat na žánr autoportrétu v době, kdy jeho místo a poslání převrstvila všudypřítomná narcistní kultura „selfie“? Co nám dnes mohou prozradit autoportréty umělců staré více než sto let? Vypovídají spíše o autorovi, nebo o době, v níž vznikly? Co změnil v auto/portrétním žánru nástup nového média – fotografie – na konci 19. století? Jak si umělec v překotně se vyvíjejícím 20. století přál být viděn a vnímán společností? Co vypovídá to, jak se na autoportrétech stylizuje, o jeho podstatě, orientaci a uvažování? Jaké strategie volí ke své prezentaci současní umělci? A může být autoportrét politickým tématem? Na mnohé z těchto otázek mohou odpovědět díla Emila Filly, Bohumila Kubišty, Františka Koblihy, Vratislava Nechleby, Václava Stratila nebo Mileny Dopitové ze sbírek GASK.

Vernisáž: 6.11. 2021, 17:00

