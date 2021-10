Africké trhy v Benešově

Do Benešova se již 6. listopadu vypraví to nejlepší přímo ze srdce Afriky! Přijďte na Masarykovo náměstí ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie.

Co u nás jako vždy najdete?

- Čerstvé ovoce z Afriky

- Sušené ovoce

- Dálkami vonící koření ze Zanzibaru

- Extra kvalitní čaj, džemy a mnoho dalšího..

Více o produktech - https://www.virunga.cz/

Ještě se neznáme? Tak nám dovolte představit se…

Jsme Virunga.cz, česko-ugandský food projekt, který dováží tu nejčerstvější zemědělskou produkci, letecky, ze srdce Afriky. Podporujeme ugandské lokální farmáře a pěstitele. Vykupujeme za férové ceny a těšíme česká srdce tím nejupřímnějším ovocem na světě. Víc informací najdete na webu africketrhy.cz