Benefiční koncert Salve Regina

V programu koncertu zazní marianské kompozice z různých slohových období. Účinkují vítězové, laureáti a účastníci mezinárodních, celostátních a regionálních soutěží Zlatý oříšek, Brdský kos, Česko zpívá, Zpíváme Ježíškovi, Sanremo Junior, Pražský pěvec, Chci Tě slyšet!, Karlovarský skřivánek, Pearls of Europe, Stars Way New York, Talent – Star, World Open Music Competition, The Medici International Music Competition, Sakura Blossom, Salve Regina, Písňová soutěž Bohuslava Martinů a online pěveckých projektů Dětská Óda na Radost a Česko zpívej! Kateřina Labská, Klára Štochlová, Martin Jirák, Filip Strejc, stipendista Akademie MenArt 2021-2022 a Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice. Zpívat bude také Květuše Ernestová, na housle zahraje Eliška Chaloupková a maestrem di cappella bude varhaník kostela sv. Vojtěcha v Praze Drahoslav Gric. Vstupné dobrovolné bude poskytnuto ve prospěch sbírky pořádané na záchranu varhan.