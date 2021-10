Cestu českými dějinami otevírá kronikář Kosmas, který nám se svou kronikou přiblíží počátky naší historie. V kostele nás bude čekat patron české země, Svatý Václav, s nímž si připomeneme události z dob přemyslovského knížectví. Do českého království vkročíme v době, kdy český král Přemysl Otakar II. upevňuje své postavení v Evropě. Zúčastníme se také audience u císaře Karla IV., při které odhalíme tajemství Karlova mostu. J. A. Komenský vzpomene na osudy naší země po Bílé hoře a přiblíží žákům školu své doby.

Přes další události se přesuneme až k českým obrozencům a společně s Josefem Kajetánem Tylem si zazpíváme píseň Kde domov můj. Finále naší exkurze dějinami patří vzniku samostatného státu a prvnímu prezidentovi Tomáši Garrigue Masarykovi, který nám předá své poselství do dalších let. V doprovodném programu je pro děti připraven tematický okruh v zámeckém parku, na jehož konci obdrží zaslouženou odměnu. Na nádvoří zámku na vás bude čekat historický jarmark a nebudou chybět ani tvořivé dílničky pro šikovné ručičky. Ti odvážnější mohou podstoupit výcvik střelby z praku pod vedením samotného Jana Žižky z Trocnova. Navštívit budete moci i zámeckou kavárnu, kde si můžete vychutnat lahodnou kávu nebo čaj, zákusky či tradiční české buchty, které si brával Honza do ranečku, když vyrážel na zkušenou do světa.