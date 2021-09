Letiště Mladá Boleslav

Oslavte s námi příchod podzimu v prostředí leteckého muzea v Mladé Boleslavi. Alespoň pro tento den propojíme zemi a vzduch! Čeká vás přehlídka historických, kultovních i moderních vozidel. Zúčastněte se jako divák, nebo přijeďte se svým automobilem a buďte součástí živého muzea budoucnosti! Hlavní náplní akce je prezentace historických dopravních prostředků, jejich význam v čase ze společenského a technického hlediska a zároveň prezentace současné orientace dopravních prostředků pro laickou i odbornou veřejnost. Akce se koná v prostorách leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi a navazuje na již tento rok 3. setkání Cars in TIme. A co vás čeká? Soutěž o nejlepší dobový kostým patřící k ročníku vlastního vozidla. Vítěz získá vyhlídkový let. Soutěž o nejzajímavější příběh vozidla. Možnost pořídit si jedinečné fotografie automobilu s historickým letadlem. Na místě se mohou zájemci proletět nad Mladou Boleslaví a okolím, navštívit muzeum Metoděje Vlacha, na simulátoru se proletět v historickém kokpitu, případně svést letecký souboj. Možnost občerstvení v prostorách muzea. Po celou dobu vám bude hrát reprodukovaná hudba. Závod automobilů o ceny, ve které nejde o rychlost ale o zážitek. Soutěž o nejlepší vozidlo vybrané diváky.