Squadra sua - Happy hour - komediální divadelní představení

PROFESIONÁLNÍ DIVADELNÍ SOUBOR SQUADRA SUA V RÁMCI LIBČICKÉHO DIVADELNÍHO PODZIMU: RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ NA ZPŮSOB GROTESKY Host přijde do restaurace, usedne k prostřenému stolu, objedná si jídlo, které mu kuchaři připraví a číšníci donesou. Co by se mohlo pokazit na tak jednoduchém receptu? … COKOLI! Tři klauni, kteří se pouhým mávnutím lítaček vedoucích do kuchyně proměňují z číšníků na kuchaře a zpátky ve víru nehod, přešlapů a zakopnutí. Vítejte v Happy Hour restauraci a vychutnejte si all you can(‘t) eat.