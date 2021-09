Dny evropského dědictví a Den Medu (5. ročník)

Dny evropského dědictví + Den medu 12.9. (5. ročník)

V rámci mezinárodního projektu European Heritage Days (dny Evropského kulturního dědictví) včelaři zahájili spolupráci s konferenčním centrem Akademie věd ČR, kde pro tento projekt otevřených dveří připravují tematický kulturní program. Na nádvoří zámku vás pobaví připravený dobový program a personál zámku v historických kostýmech vás vtáhne do historie.



V interiérech zámku budou probíhat komentované prohlídky interiérů i expozice historie a současnosti včelařství. Současně zde bude degustace medů přímo od včelařů z regionu. Na terase zámku bude malý tematický jarmark (zaměřený především na vše co má spojitost se včelařstvím). Je to ideální místo pro relax na zámeckých terasách se sklenkou medoviny a s výhledem do anglického parku.



Velké množství návštěvníků využije možnost procházky parkem, kde budou soutěžní stanoviště pro děti a expozice s ukázkou praktického včelařství včetně živých včel v proskleném úlu.

Letošní 5. ročník Dnů evropského dědictví a Dne Medu má nabitý program:

10:00 Zahájení

12:00 Beseda s pracovníkem výzkumného ústavu včelařského Ing. Daliborem Titěrou, Csc.

14:00 Dětská pohádka - Co malí medvědi o podzimu nevědí

16:00 Komorní vystoupení Dana Bárty a doprovodného kytaristy Jaroslava Friedla

Jednotné vstupné 100kč / dospělá osoba (děti do 12 let zdarma)