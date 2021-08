Strašidelná stezka III.

Strašidelná stezka pro děti do 11 let- již 3. ročník Vstupné je dobrovolné Od 18:30 do 19:30 rezervace předem na e-mailu stavohrozeni@email.cz. Od 19:30-20:30 vstup bez rezervace. Začátek akce u Obecního úřadu obce Lipník. Akce se za ošklivého počasí ruší.