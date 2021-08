Pohodový festival pro celou rodinu. Akci navštívilo 8 lidí Počet hvězdiček je: 4,2/5. Hodnoceno: 7x.Počet hvězdiček je: 4,2/5. Hodnoceno: 7x.Počet hvězdiček je: 4,2/5. Hodnoceno: 7x.Počet hvězdiček je: 4,2/5. Hodnoceno: 7x.Počet hvězdiček je: 4,2/5. Hodnoceno: 7x. 4,2/5 (7 hodnocení) 12. ročník Modletického zvonění nebude tuctový To, že 12. ročník Modletického zvonění nebude tuctový, je patrné na první pohled letošního festivalového plakátu, který oproti minulým ročníkům doznal výrazných změn.

Do vedení festivalu se pomalu dostává mladší krev a je to znát nejen na celkovém vizuálu festivalu, ale také na rozložení skupin, které poslední srpnovou sobotu na nádvoří modletického zámku zahrají. To však neznamená, že by se neměli účastnit i diváci z řad starších a pokročilých. Naopak, Modletické zvonění se vždy vyznačovalo svou multižánrovostí a nejinak je tomu i letos. Uslyšíme písničkáře s akordeónem, moderní dechová tělesa, tzv. brass bandy, ale také zazní trošku hip hopu a punku. Na své si přijdou i rodiče s dětmi, pro které budou nachystány tradiční dílničky a spousta soutěží. A chuťové pohárky opět také dostanou, to co chtějí. Zkrátka a dobře, 28. srpna od 14 hodin na nádvoří Modletického zámku nemůžete chybět.