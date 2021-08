Ukradené Vánoce

Jaké by to bylo mít Vánoce po celý rok? Co by se stalo, kdybychom naopak Vánoce neměli? Co když tady někde někdo je, kdo nám je chce vzít? Všechna kouzla budou marná, ale možná to nejsilnější kouzlo, Kouzlo Vánoc, dokáže vše napravit.

Loutkové divadlo pro děti od 4 let

Hodinu před představením vás zveme do nově otevřené kavárny.