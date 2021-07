Noir Film Festival

CO JE FILM NOIR?

Podle některých samostatný žánr. Podle jiných „pouze“ vizuální styl se specifickou atmosférou. Další jej mají za historicky vymezený cyklus amerických filmů 40. a 50. let. Ať už se však na film noir podíváme jakkoli, představuje výjimečnou skupinu děl, která již několik desetiletí fascinuje diváky, filmaře i filmové historiky po celém světě.

PROGRAM

NOIR BEZ PŘEDSUDKŮ

Křížový výslech (Crossfire, 1947, režie: Edward Dmytryk)

Není cesty ven (No Way Out, 1950, režie: Joseph L. Mankiewicz)

Mimo zákon (The Lawless, 1950, režie: Joseph Losey)

Osudné dopoledne (The Well, 1951, režie: Russell Rouse, Leo C. Popkin)

Varování před bouřkou (Storm Warning, 1951, režie: Stuart Heisler)

RETROSPEKTIVA: IDA LUPINO

Nechtěná (Not Wanted, 1949, režie: Ida Lupino)

Žádný strach (Never Fear, 1949, režie: Ida Lupino)

Americké děvče (Hard, Fast and Beautiful, 1951, režie: Ida Lupino)

Bigamista (The Bigamist, 1953, režie: Ida Lupino)

Stopař (The Hitch-Hiker, 1953, režie: Ida Lupino)

ZTRÁTA PAMĚTI

Někde v noci (Somewhere in the Night, 1946, režie: Joseph L. Mankiewicz)

Štvanice (The Chase, 1946, režie: Arthur Ripley)

Vysoká zeď (High Wall, 1947, režie: Curtis Bernhardt)

Hliněný holub (The Clay Pigeon, 1949, režie: Richard Fleischer)

Levárna (The Crooked Way, 1949, režie: Robert Florey)

BRATŘI COENOVI: NOIROVÍ VTIPÁLCI

Zbytečná krutost (Blood Simple, 1984, režie: Joel Coen, Ethan Coen)

Millerova křižovatka (Miller’s Crossing, 1990, režie: Joel Coen, Ethan Coen)

Fargo (Fargo, 1996, režie: Joel Coen, Ethan Coen)

Muž, který nebyl (The Man Who Wasn’t There, 2001, režie: Joel Coen, Ethan Coen)

BOLLYWOODSKÝ NOIR

Sázka (Baazi / Gamble, 1951, režie: Guru Dutt)

Kriminálka Bombaj (C.I.D. /C.I.D. , 1956, režie: Rádž Khosla)

Madhumati (Madhumati / Madhumati, 1958, režie: Bimal Roy)

Mlha (Kohraa / Fog, 1964, režie: Biren Nag)

ČESKOSLOVENSKÝ NOIR

Ošklivá slečna (The Plain Old Maid, 1959, režie: Miroslav Hubáček)

Romeo, Julie a tma (Romeo, Juliet and Darkness, 1959, režie: Jiří Weiss)

Závrať (Vertigo, 1962, režie: Karel Kachyňa)

Hadí jed (Snake Poison, 1981, režie: František Vláčil)

POCTA BETTE DAVIS

Tam za lesy (Beyond the Forrest, 1949, režie: King Vidor)

POCTA VICTORU MATUREOVI

Budím se s křikem (I Wake Up Screaming, 1941, režie: H. Bruce Humberstone)

ZVLÁŠTNÍ UVEDENÍ

Příchozí z temnot (The Arrival from the Darkness, 1921, režie: Jan Stanislav Kolár)

Na nebezpečném území (On Dangerous Ground, 1951, director: Nicholas Ray)

Vymahač (The Enforcer, 1951, režie: Bretaigne Windust)

Muž v osidlech (The Man in the Net, 1973, režie: Jiří Sequens st.)

Načasovaná smrt (Death on the Hour, 1981, režie: Zdeněk Kubeček)

CinemAbility (CinemAbility: The Art of Inclusion, 2018, režie: Jenni Gold)

Queen & Slim (Queen & Slim, 2019, režie: Melina Matsoukas)

Kompletní časový program 9. ročníku