srdečně zveme do Petrovcovy výstavní síně na výstavu Jak jsme si hráli - výstava retro hraček. Výstavu můžete navštívit od 3. 6. do 26. 9. 2021. V našich výstavních síních mohli návštěvníci vidět už dvě tematické výstavy inspirované léty minulými charakterizované termínem retro. Nejprve výstavu se zimním laděním Jak jsme slavili Vánoce, později instalaci dokumentující letní trávení volného času s názvem Jak jsme jezdili na dovolenou. Příznivý ohlas dal podnět k dalšímu pokračování, tentokrát se zaměřením na dětskou zábavu a hry. Opět se ocitneme mezi předměty z konce 60. let až z počátku 80. let minulého století.

Na výstavě Jak jsme si hráli si připomeneme dobové hračky pro nejmenší - pískací figurky, chrastítka i nafukovacího červeného buvola. K holčičímu světu patřily panenky, pokojíčky s nádobím a nábytkem i sady k vlastnímu tvoření. V klučičím pokojíku bývala autodráha, různé stavebnice, mnohdy elektrický vláček a celá řada dopravních prostředků. Ve volném čase se děti věnovaly oblíbeným společenským i naučným hrám, hračkám rozvíjejícím myšlení i zručnost a samozřejmě dětským ilustrovaným knížkám. Z dalších oblíbených hraček si určitě vzpomenete na magickou tabulku, dětský diaprojektor, tiskárničku, elektrickou násobilku nebo Rubikovu kostku.

Otevírací doba mimo pandemii:

celoročně:

po: zavřeno

út - ne 9:00 - 17:00 hodin

Upozornění:

od 11.30 do 12.30 - polední přestávka, dezinfekce prostor