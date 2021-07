Vařila myšička kašičku

Říkadla, vtipy, posměšky, horory, rozpočítadla a hlavně velké množství her doprovází dětský věk. Zavzpomínejme na to, čím jsme se bavili, strašili a čemu všemu jsme věřili.

Na výstavě v Muzeu Podbezdězí zjistíte, že i vy a vaše děti jste nositeli unikátní živé tradice trvající staletí, zaskáčete si panáka, zahrajete si šibenici, uvaříte kašičku na stříbrném rendlíčku, nebo si zahrajete Krvavé koleno. Sdílet s námi můžete i to, co vám ze světa dětského folkloru utkvělo v paměti.