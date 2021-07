Vězňové se tetelí

Vraťme se do dětských let prostřednictvím říkanek, škádlivek, rozpočítadel, her či černého humoru. Zavzpomínejme na to, čím jsme se bavili, strašili a čemu všemu jsme věřili. Na výstavě věnované těmto kapitolám tzv. dětského folkloru zjistíte, že i vy a vaše děti jste nositeli unikátní živé tradice trvající staletí. Navíc se dozvíte, že v Mladé Boleslavi nenosí děti čáp, ale vrána, zaskáčete si panáka, zahrajete si šibenici, uvaříte kašičku na stříbrném rendlíčku, nebo si zahrajete Krvavé koleno.

Sdílet s námi můžete i to, co vám ze světa dětského folkloru utkvělo v paměti.