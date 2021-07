Robert Křesťan & Druhá tráva v pivovaru Malešov

Koncert legendární folk & country skupiny pořádá Přátelský pivovar Malešov u Kutné hory. Čerstvý držitel Ceny Anděla - kapela Druhá tráva spolu s Robertem Křesťanem, který právě vstoupil do Síně slávy, slaví letos výročí 30 let! Těšte se na bohatý kulturní program a kvalitní občerstvení! Aktuální koncertní program zahrnuje zásadní hity kapely a je průřezem historie skupiny s důrazem na skladby z nejnovějších studiových alb Pojďme se napít, Marcipán z Toleda, Shuttle to Betlehem a 1775 básní Emily Dickinsonové.

Zábava již během odpoledne zajištěna - návštěvníkům se otevřou brány středověké tvrze a její unikátní expozice oživlé historie. Stejně tak bude možné navštívit zdejší regionální muzeum plné recese i poučení. A nebude chybět ani kvalitní a dobré občerstvení nejen v pivovaru ale i ve stáncích. A jak se k nám dostanete? Jednoduše vlakem, pěšky z Kutné Hory (6km) nebo vlastním vozem (parkování zajištěno). A kdyby se vám nechtělo domů, přímo v Malešově nebo v Kutné hoře můžete jednoduše přenocovat a užít si i následující den. Malešov žije a kultura spolu s ním:).