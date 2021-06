Chřestové slavnosti 2021

Tradiční chřestové slavnosti na farmě největšího domácího pěstitele této pochoutky - firmy Český chřest - se uskuteční již tento týden - v pátek 18. a v sobotu 19.června.

Pro fanoušky chřestu - chřesťany - je přichystán prodej toho nejčerstvějšího chřestu za bezkonkurenční ceny, ale také dalších českých farmářských produktů a především také řada chřestových specialit připravovaných přímo na místě vyhlášenými kuchaři. Pozdější termín slavností než tomu bylo zvykem v posledních letech je dán opožděným startem chřestové sezóny, která s ohledem na tuhou zimu začala letos téměř o měsíc později.

Vzhledem k rozvolňování protikornavirových opatření se ale slavnosti konečně vůbec mohou konat v podobě, na které byli návštěvníci zvyklí z dřívějších ročníků. Sousední farmáři z Hanka Mochov budou nabízet čerstvou českou zeleninu - brambory, mrkev, petržel, cibuli, celer, bylinky, pórek, ředkvičky, špenat a jarní cibulku. Rodinná pekárna Kabát nabídne chřestové koláče a čerstvě upečené pečivo a chléb, chybět nebudou ani česká jablka a mošty ze sadů v Tuchorazi. Český chřest nabídne i speciální edici zavařeného chřestu od manželů Boudových ze Znojma.

V gastro sekci návštěvníky čekají speciality z restaurace Columna, která nabídne vedle chřestového krému třeba vepřovou panenku s chřestem a chřestovo-rebarborový koláč. Honza Neužil z Nutripointu pak grilovaný bílý chřest v anglické slanině s pečenou řepou, vařený zelený chřest se zastřeným vejcem, holandskou omáčkou a bylinkovou strouhankou či chřestový bramborák. Po roční koronavirové odmlce se vrátí mj. i oblíbené kung-fu knedlíčky s chřestovou omáčkou.

Toto vše budou moci návštěvníci zapít chřestovým pivem z mělnického pivovaru Němý medvěd a pivovaru Padochov, případně i speciální chřestovou limonádou a samozřejmě i běžnou nabídkou nápojů a různých pamlsků. Samozřejmostí budou i exkurze na pole a výklad o pěstování chřestu. Chřestové slavnosti budou návštěvníkům otevřeny od 12 hodin pátku 18.6 do 18 hodin do večera a v sobotu od 9 hodin ráno do 16 hodin odpoledne. Vstup je zdarma. Běžný prodej z farmářské prodejny 7-17 hodin zůstává nepřerušen.