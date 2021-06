Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2021

Beethovenovy sonáty, barokní hudba i avantgardní kompozice – od 21. do 29. 8. proběhne 14. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Festival se řadí k nejvýznamnějším akcím komorní hudby v České republice díky svébytné dramaturgii uměleckého ředitele violoncellisty Jiřího Bárty, profesionálním výkonům přizvaných umělců a svému konání v ikonických prostorách Kutné Hory.

Posluchači budou mít možnost navštívit 16 komorních programů. Tradiční večerní program, konající se zpravidla v chrámu sv. Barbory, doplní unikátní podvečerní cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena v mistrovské interpretaci Konstantina Lifschitze. Tento významný umělecký počin bude rozdělen do 8 koncertů hned od druhého do posledního festivalového dne, tedy od 22. do 29. srpna. Dramaturgie festivalu, stejně jako v loňském roce, staví zejména na účasti předních tuzemských umělců. Jiří Bárta přizval k účasti klavíristy Igora Ardaševa, Terezii Fialovou, houslistu Pavla Šporcla, hobojistu Viléma Veverku, a mnoho dalších umělců, kteří se většinou věnují sólové hře a jen zřídka se setkají na jednom pódiu. Formát několikadenní tvůrčí dílny, při níž umělci tráví čas v Kutné Hoře přípravou společných programů, je festivalovým specifikem.

Kromě autorů klasické hudební literatury v programu zazní díla soudobých a moderních autorů – letos tomu bude zejména 26. 8. v rámci programu Agnus Dei. Koncert je věnovaný vzpomínce na výjimečnou houslistku a dlouholetou oporu MHF Kutná Hora Corinne Chapelle, která v březnu letošního roku podlehla těžké nemoci. Barokní hudba bude 24. 8. rezonovat kaplí Božího těla v programu Barocco goes to Kutná Hora, kde se mimo jiné představí theorbista Marek Kubát a flétnistka, zakladatelka souboru Collegium Marianum a odbornice na starou hudbu Jana Semerádová. Koncerty komorní hudby Jiří Bárta tradičně propojuje a doplňuje o projekty na hranici žánrů. Letos zařadil Bachovu kantátu Ich habe genug (Mám dostatek) pro sólový bas, hoboj a smyčce propojenou s epickou básní Arnošta Lustiga nazvanou Kantáta – tanec šílených. V hudebně-lyrickém pásmu v režii Evy Lustigové doprovodí přednes Vilmy Cibulkové, Jiřího Lábuse a Viléma Udatného soubor Barocco sempre giovanne.

Festival se stal za čtrnáct let neoddělitelnou součástí kulturního dění v regionu a těší se vysoké návštěvnosti z celé republiky i ze zahraničí. Více o programu a prodeji vstupenek naleznete na www.mfkh.cz nebo www.facebook.com/mfkhkutnahora.