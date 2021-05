Festival hudby a divadla KAHAN Jana Balady 2021

Sezonu v lesním divadle otevře Kahan Pandemická situace nás všechny již na více než rok (s menšími přestávkami) uzavřela doma a znemožnila nám chodit na koncerty našich oblíbených kapel a hudebních stylů. Minulý rok jsme měli to štěstí, že jsme byli v únoru jeden z posledních festivalů, který mohl proběhnout ještě bez jakýchkoliv omezení. A stálo to opravdu za to, podívejte se sami. Stačí si na Youtube zadat „Festival hudby a divadla Kahan 2020“.

Naleznete zde i videa z předchozích ročníků. Letos jsme festival v obvyklém termínu udělat nemohli, ale rozhodli jsme se, že to nevzdáme a riskneme začátek léta. Vybrali jsme sobotu 12. června 2021. Volba ohledně místa padla na lesní divadlo v Novém Podlesí. A to z mnoha důvodů: Je to venkovní scéna, tudíž je větší šance, že v případě postupného rozvolňování se bude moci sejít aspoň omezený počet lidí. Dalším velmi důležitým důvodem je neopakovatelná atmosféra tohoto místa. Například Jana Hejkrlíková tu po mnoho let pořádala své Huntíky. Toto je jedna z příležitostí, jak sem folkový festival zase vrátit. V neposlední řadě budeme těmi, kdo další sezonu v lesním divadle pro letošní ročník symbolicky otevřou. Podle zájmu se pak rozhodneme, jestli únorový termín natrvalo přesuneme na červen, nebo jestli bude v únoru takové předkolo. To vše ukáže až čas.

Z hlediska složení kapel se letošní festival posunul zase o příčku výš. Symbolicky ve 13.00 festival zahájí Jana Hejkrlíková se skupinou Bacha Baby. Postupně budou až do večera následovat kapely jako MeziMěsto, Pětník, Trapas, NeBeZeMě, Terrakota. Přijede i písničkář Jiří Smrž. Se svou troškou do mlýna přispěje také divadelní spolek 263 01ka Dobříš a celý večer zakončí Víťa Troníček ze skupiny Marien se svou kapelou Víťa Troníček Trio. Věříme tedy, že si zde vybere opravdu každý, kdo má (použiji teď slova právě Víti Troníčka) tuto člověčí muziku rád. Pokud byste se chtěli dozvědět více, navštivte stránky festivalkahan.cz. Vstupenku si lze zakoupit na webu Divadla A. Dvořáka Příbram, nebo si je můžete osobně obstarat na všech prodejních místech příbramského divadla. V případě, že se akce bude muset těsně před začátkem zrušit, vstupné vracíme v plné výši.

Václav Knechtl Agentura Permonia Promotion