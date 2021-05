Stálou expozici muzea doplňuje výstava „Ve znamení elektromobility“ o bohaté historii elektrifikovaných pohonů vozů Laurin & Klement / Škoda Auto a nové éře elektrické mobility české značky. K vidění je například dětský roadster Škoda Puck ze 40. let nebo o půl století mladší automobil Škoda Eltra, z dalších vývojových stupňů připomeňme jeden z prototypů Škoda Octavia Green E Line. Nejnovější produkci zastupují vozy Škoda Citigoe iV a Škoda Enyaq iV, nechybí ani názorná prezentace moderních elektromotorů a baterií.

Škoda Muzeum věnuje zvláštní pozornost také aktuálním výročím značky. K nejvýznamnějším milníkům a stimulům dynamického rozvoje společnosti Škoda Auto patří začlenění do nadnárodního koncernu Volkswagen, k němuž došlo před 30 lety. Mimo to muzeum připomíná například 60 let modelů Škoda Octavia Combi a Škoda 1202, dále 50 let od představení původní „vývojové studie“ Škoda 110 Super Sport a 40 let od premiéry téhož (výrazně upraveného) kupé ve filmovém hororu „Upír z Feratu“.

Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi je otevřeno každý den od 9:00 do 17:00 hodin