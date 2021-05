Ohníčky, skály a my

Muzeum Podbezdězí Vás zve na výstavu obrazů Ivana Podobského. Malíř a lidový sochař, fušer Ivan Podobský vystudoval na hudebně-dramatickém oddělení Pražské konzervatoře. V roce 1978 vstoupil do divadla Semafor a současně byl až do konce 90. let bubeníkem, resp. perkusionistou kultovní skupiny Jablkoň. V poslední době se věnuje malování a sochařství, resp. kamenictví a v tomto směru se živí i jako restaurátor památek.