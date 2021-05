Výstava „Jídlo napříč staletími“

Co spojuje jídlo ve středověku a jídlo v současnosti? Naše výstava! Můžete nahlédnout do středověké černé kuchyně, poobědvat s Karlem IV., nebo zabrousit do dob velkých zámořských objevitelských plaveb. Prozkoumejte kuchyňskou skříň našich babiček a prababiček a prolistujte si kuchařky, z dob dávných i současných.

Když se v čase přesunete do současnosti, můžete se s námi zamyslet nad tím, co nám přináší zahrady ve městě. Získáte také tipy na to, podle čeho nakupovat.

Čekají na Vás i mnohé další aktivity, věříme, že se nudit nebudete.

Otevírací doba výstavních prostor

pondělí – neděle 14:00 – 18:00