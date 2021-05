Libuše Jarcovjáková / Jako když tygr spí

Život s fotoaparátem a skrze fotoaparát. Fráze, která ovšem v případě Libuše Jarcovjákové (*1952) nabírá zcela jiný význam. Výstava Jako když tygr spí představí osobní a intimní fotografie vzniklé od 70. let 20. st. do dnes. Jarcovjáková od první fotografické zkušenosti systematicky a zcela intuitivně pořizovala snímky sama sebe - spontánní akt, jenž se v průběhu 50 let stal fenoménem.

V době osobní otevřenosti, veřejného života na sociálních sítích, přijímáme zcela přirozeně intimní fotografie umělkyně – rozumíme mladé ženě, jenž zachytí svůj akt v zrcadle, sebe a svou milenku těsně po vášnivém sexu. Fotografie vzniklé před 40 lety rezonují s naší realitou. Jako voyeři sledujeme proměny jejího těla, výraz ve tváři, místa vzniku fotografií. Stáváme se součástí jejího světa a porovnáváme jej s tím naším.

Pro Jarcovjákovou je pořizování fotografií hnacím motorem. Nechává se vést intuicí a nutkavou potřebou zasadit samu sebe do kontextu probíhající reality. Vizuálně silné fotografie přirozeně kombinuje se strohým konceptem až dokumentárního rázu. Stovky selfies, autoportréty ve vaně, ztráta panenství, potrat. Jako antropolog zkoumá situace a vytváří pomyslné filmové pásy svého života.

Jako když tygr spí je první výstava Libuše Jarcovjákové věnovaná čistě jejím autoportrétům. K výstavě vznikne také kniha (srpen 2021, nakl. Untitled).