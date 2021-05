Krásný ztráty - Všetice live

Již popáté pozve Michal Prokop své hudební přátele a fanoušky na festival Krásný ztráty live. Hudební přehlídka, na které již tradičně dochází k neobvyklým žánrovým i generačním setkáním, bude symbolicky zahájena 13. srpna, tedy v den zpěvákových pětasedmdesátých narozenin. Michal Prokop na festivalu také slavnostně pokřtí své nové album Mohlo by to bejt nebe..., které vyjde 28. května u Supraphonu. Prvními potvrzenými účinkujícími není pouze Michal Prokop & Framus Five ale také kultovní rocková kapela Pražský výběr. Již zavedeným místem konání festivalu je malebný statek Všetice.

Krásný ztráty live už třetím rokem zůstávají na statku ve středočeských Všeticích na Benešovsku. Členité prostředí umožňuje hudebníkům i návštěvníkům dostatečný komfort a pohodu, která je pro tuto akci typická. Umělci i diváci jsou si velmi blízko a vzniká tak unikátní, až skoro rodinná, atmosféra. Lokalita je v příjemné vzdálenosti od hlavního města. Ve Všeticích se lze ale také ubytovat na nejrůznějších úrovních, od standardního kempu po exkluzivní apartmá přímo na statku.