Příměstský tábor Škola šermu

Co pravila kněžna Libuše ve svých věštbách? Jakým silám vládla dávná slovanská božstva? Kdo bojoval v Dívčí válce? A jak vypadaly české země za panování knížete Václava?

Všechno to a mnohem více se dozví účastníci tradičního letního příměstského tábora Škola šermu v Březnici. Letos se děti vydají na dobrodružnou historickou výpravu českými dějinami raného středověku a poznají, jak se žilo obyčejnému lidu i mocným panovníkům. Setkají se s dávnými postavami, které známe z pověstí a legend, ale i s těmi, na které historické knihy již zapomněly. Účastníci Školy šermu se na pět dní promění v udatné rytíře a v hrdinských bojích se utkají nejen se svými nepřáteli, ale i s magickými silami. V neposlední řadě se přiblíží obyčejnému dobovému životu, vyzkouší si tradiční česká řemesla, zvyky a náboženské rituály.

Příměstský tábor se koná od 16. do 20. srpna 2021 ve městě Březnice a je primárně určen pro dívky a chlapce od 9 do 13 let. Školu šermu pořádá spolek Rosenthal z. s., který již přes deset let vytváří zážitkové akce pro děti a mládež v podobě příměstských táborů a víkendových terénních her.