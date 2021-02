Slánský festival Valník

22. ročník tradičního slánského rockového festivalu VALNÍK letos proběhne ve dnech 20. - 21. srpna 2021 a stejně jako v posledních letech se bude konat opět jako akce DVOUDENNÍ. Oba dva festivalové dny se budou odehrávat na tradičním místě, v krásném areálu LETNÍHO KINA SLANÝ.

Účinkující:

WOHNOUT

SLOBODNÁ EURÓPA (SK)

STO ZVÍŘAT

KRUCIPÜSK

TOTÁLNÍ NASAZENÍ

E!E

PLEXIS

DOCTOR P.P.

PROJEKT PARABELUM

THE FIALKY

VOLANT

PUNK FLOID

NEŽFALEŠ

DERATIZÉŘI

DILEMMA IN CINEMA

COVERS FOR LOVERS

BRATISLAVSKÉ DIEVČATÁ (SK)

KONFRONT

VHS

THALIDOMIDE

a dalších 10 skupin.

Wohnout Wohnout je česká hudební skupina z Prahy. Tvoří ji bratrská dvojice Jana a Matěje Homolových, baskytarista Jiří Zemánek a bubeník Zdeněk Steiner.

Slobodná Európa Slobodná Európa je slovenská punk-rocková skupina, která vznikla koncem roku 1989. Veřejnosti o sobě dává vědět o chvíli později v únoru 1990 v kdysi kultovní bratislavské pivnici Stará sladovňa, která byla svého času...

Sto Zvířat Sto zvířat je česká klubová kapela hrající hudbu obvykle žánrově zařazovanou jako ska. Byla založena roku 1990 v Praze na základech rock'n'rollového bandu Matěj Čech.

Krucipüsk Krucipüsk je česká hudební skupina, jejíž historie sahá až do roku 1991. Hraje převážně metal, thrash metal a hardcore. Jejími členy jsou Tomáš Hajíček, Jaroslav Gabriel, Richard Scheufler a Vojtěch Douda.

Totální nasazení Totální nasazení vzniklo z punk-metalové skupiny Dehöt, kterou tvořili čtyři spolužáci ze slánského gymnázia. Dehöt existoval asi půl roku a po odchodu zpěváka Viktora zanikl. Zbylá trojice v obsazení Martin - kytara, zpěv;...

The Fialky Kapela The Fialky na české hudební scéně působí od roku 2000. Hrají punk rock ve střihu 77, který doplňují o prvky ska.

Punk Floid Kapela Punk Floid vznikla na přelomu let 1999 a 2000 v Zábřehu na Moravě. Punk Floid hrají melodický punk rock, ve kterém mísí vlivy jak starší britské, tak i nové, americké školy. V současné tvorbě převažuje moderní pojetí...