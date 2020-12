Činnost Mekuc v lednu 2021

Program akcí Mekuc na leden 2021 bude zveřejňován na webu

a fb Mekuc podle možností otevření poboček Mekuc vycházejících

z aktuálního nařízení vlády. Činnost Mekuc v náročném roce 2020 a optimistický výhled do roku 2021 představila u MKD exteriérová výstava Mekuc nespí, rozšířená pomocí QR kódů na jednotlivých panelech i o videa a bohaté fotogalerie. Zahájena byla 8. 12. zároveň s rozsvícením vánočního stromu Mekuc. Ten pomohli zkrášlit doma vyrobenými ozdobami zájemci z řad veřejnosti, kteří si předem v TIC vyzvedli kreativní set s materiálem a návodem na výrobu dřevěné rybky a stromečku. Slavnostní ráz odpoledne provoněného svařeným vínem podpořili z balkonu trubači VDO a dva andělé na chůdách, kteří od MKD vyrazili šířit sváteční náladu do centra města.

Turistické informační centrum oknem i dveřmi

Turistické informační centrum si s nedobrovolně zavřenými dveřmi v době, kdy ho veřejnost už tradičně využívá k nákupu vánočních dárků, poradilo zprovozněním systému elektronických objednávek a otevřením výdejního okénka. Zákazníkům tak i letos nabídlo nové regionální publikace a vánoční i dárkové zboží s mělnickými motivy. Velkým hitem se letos staly ponožky s motivem mělnických věží, které tak budou v novém roce zdobit nohy a nožky mnoha mělnických patriotů a patriotek.

Studio Upupaepop v galerii Ve Věži i v městské knihovně

Eva a Jakub Horští ze studia Upupaepop nabídnou 27. 1. od 15.00 v městské knihovně experimentální dílnu pro děti na téma „materiálotisku”. Workshop s názvem Hledání tiskařského šotka zájemcům objasní, co všechno lze tisknout a jak se z odpadu stane grafika.

Od 17.30 pak autoři představí v mělnické galerii Ve Věži kolekci ilustrací, grafik a grafických experimentů. Jejich tvorba je charakteristická hravostí, živelností, originalitou a profesionálním zpracováním. Vstup na komentovanou prohlídku je volný, akce je vhodná pro děti i dospělé.

Výstava v galerii Ve Věži je prodloužena do 7. 2. 2021.

Týden mělnické knihovny 11.–16. 1. 2021

7. 12. 2020 jsme pro Vás otevřeli novou knihovnu na náměstí Karla IV. Zahájení provozu knihovny bylo v prosinci vzhledem k nařízeným opatřením velmi komorní, věříme, že Vám v lednu budeme moci vše vynahradit v týdnu, kdy jsme připravili pestrý program na každý den pro malé i velké čtenáře. Těšíme se na Vaši návštěvu a prosíme o dodržování hygienických opatření nařízených vládou.

Po celý týden Vám nabídneme:

>> Registrace nových čtenářů zdarma (děti i dospělí)

>> Prohlídka knihovny s výkladem – každý den v 11.00 a v 15.00

>> Do konce týdne mohou děti nosit své výrobky do soutěže Sněhová vločka pro Čtendu. Všechny vločky budou vystavené v dětském oddělení knihovny. O vítězných vločkách můžete rozhodovat i vy svým hlasováním v knihovně. Pět výherců vyhlásíme v sobotu 16. 1. 2021 v 11.00. Výherci obdrží drobné ceny.

>> Do konce týdne mají dospělí možnost odevzdat zimní kvíz. Pět výherců budeme losovat v sobotu 16. 1. 2021 v 11.30 v knihovně. Výherci obdrží knižní cenu.

>> Foyer knihovny nabídne od ledna do března panelovou výstavu Život a doba spisovatele Karla Čapka.

PONDĚLÍ 11. 1.

9.30 | Slavnostní otevření knihovny | Vystoupení studentů ZUŠ Mělník. Živé vstupy mladých reportérů Dětského rádia Mělník.

13.00–15.00 | Setkání dětských čtenářů s maskotem Čtendou, který pro ně bude mít drobný dárek.

ÚTERÝ 12. 1.

14.00–15.00 | Workshop tvůrčího čtení pro předškolní děti z knížky V knihovně je lev a výroba netradičních vzpomínkových záložek.

17.00 | Autorské čtení Barbory Walterové Benešové z knihy Síla naděje.

STŘEDA 13. 1.

14.00–15.00 | Workshop tvůrčího čtení pro děti školního věku z knížky Dívka, která chtěla zachránit knihy.

15.00–16.30 | Výtvarný workshop – výroba létajícího netopýra Čtendy.

ČTVRTEK 14. 1.

13.00–14.00 | Ukázková lekce trénování paměti pro veřejnost.

SOBOTA 16. 1.

11.00 | Vyhlášení vítězných dětských prací – vloček pro Čtendu. Pět výherců obdrží drobné ceny.

11.30 | Vylosování pěti výherců zimního kvízu. Výherci obdrží knižní cenu