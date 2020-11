Eva tropí hlouposti

Retro komedie podle humoristického románu Fan Vavřincové (mimo jiné autorky scénáře k seriálu Taková normální rodinka), jejíž dramatizace vznikne přímo pro herecký soubor Městského divadla v Kladně.

Kdo by neznal potrhlou Evu, která se vydává za sekretářku, aby získala pro svou milovanou tetičku Pa návod na pěstování Záhorských růží? Díky jejím ztřeštěným nápadům se do příběhu zaplétá také Evin bratr Michal, celá rodina Záhorských, mladá dívka Eliška a mnoho dalších postav

a vzniká tak bláznivá změť mnoha hloupostí, omylů a nedorozumění.

To vše v neodolatelném rytmu swingu.

Diváci mohou tento námět znát hlavně díky stejnojmennému filmovému zpracování, ve kterém v režii Martina Friče zářily hvězdy jako Nataša Gollová a Oldřich Nový.