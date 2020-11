Milí návštěvníci,už se nám po Vás stýská. A protože se stýská nejen nám, ale i mělnickým historickým zajímavostem, zveme Vás společně ke hravému luštění.

NEUVÁDĚJTE VŠAK ŘEŠENÍ V KOMENTÁŘÍCH!

Významné mělnické památky se ukryly za obrázky, které jsou s nimi nějak spojené. Zavzpomínejte, co vše jste u nás navštívili a co tam bylo k vidění. Pomůže Vám to s luštěním. Pokud se k nám na Mělník teprve v budoucnu chystáte, nápovědou Vám může být přehled památek na našem webu www.ticmelnik.cz

Protože náš Kratochvilný hlavolam tentokrát není vůbec jednoduchý, vyslouží si úspěšní luštitelé, kteří nám tajenku zašlou mailem na infocentrum@mekuc.cz, zařazení do slosování o zajímavé ceny. Do předmětu uveďte Kratochvilný hlavolam a tajenku, prosím, odešlete nejpozději do 30. 11. 2020.