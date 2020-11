Diváci a návštěvníci nám velice chybí, proto se snažíme být s nimi v kontaktu alespoň na dálku. Věříme, že je osloví projekt Umění v obýváku, který vybízí veřejnost k vytváření živých kopií uměleckých děl spojených s naším městem nebo s činností Mělnického kulturního centra.

Pusťte si umění k sobě domů a staňte se jeho součástí.

Buďte hercem, obrazem nebo sochou.

Během prvních listopadových týdnů předložíme 5 uměleckých děl s výzvou k jejich napodobení. Zároveň Vám ukážeme, jak jsme se uměním bavili my, protože umění je zábava, a tu nyní všichni potřebujeme.

Těšíme se na fotografie Vašich uměleckých děl, jejichž budete součástí.

Každý, kdo nám své dílo pošle, získá jako poděkování malou pozornost, 9 autorů zaslaných uměleckých děl získá hodnotnou cenu.

Zasláním fotografie souhlasí její autor i účinkující s jejím zveřejněním a s uchováním kontaktů po dobu trvání akce pro účely vzájemné komunikace.

Fotografie budeme zveřejňovat na facebookovém profilu Mekuc, sejde-li se jich dostatek, mohou se návštěvníci těšit na výstavu.

Bavte se uměním, i když za ním nemůžete.

Sledujte podrobné informace na našem webu i na facebookovém profilu.

Fotografie zasílejte do 30. 11. 2020 na info@mekuc.cz (do předmětu uveďte Umění v obýváku) nebo do soukromých zpráv na www.facebook.com/Mekuc.