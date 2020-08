Program na září

PROGRAM MEKUC – ZÁŘÍ 2020

Středa 2. září v 19.30 hodin – MKD

The Swings

Swingový večer | Zahájení kulturní sezóny 2020/21.

Vstup volný

Úterý 8. září v 18.00 hodin – MKD

Česká divadelní fotografie 1859–2017

Vernisáž výstavy fotografií z divadelního prostředí mezi lety 1859 až 2017. Výstavu Institutu umění – Divadelního ústavu doplní fotografie z historie mělnického divadelního spolku Vojan a soubor fotografií Mirka Páska připomínající mělnické divadelní události posledních let.

Vstup volný

Středa 9. září v 17.30 hodin – galerie Ve Věži

Komentovaná prohlídka s autorem výstavy Jaromírem 99

Autor představí výběr z kreseb, komiksových tisků a volné tvorby technikou paper cut.

Vstup volný

Středa 9. září v 19.21 hodin – MKD

Tomáš Klus – Paměť písní

Akustický koncert Tomáše Kluse a Cílové skupiny.

Vstupné 590 Kč

Čtvrtek 10. září v 19.00 hodin – MKD

Gedeonův uzel

Emotivní hra o výchově, mateřství a genialitě, která mnohdy bývá přítěží. Představení divadla SpoluHra.

Vstupné 390 Kč

Pondělí 14. září v 17.00 hod – MKD

Týden duševního zdraví

Přednáška MUDr. Cyrila Höschla na téma neurobiologie deprese.

Vstupné dobrovolné

Pondělí 14. září ve 20.00 hodin – MKD

LiStOVáNí: Bitevní pole

Akční scénické čtení z knihy Jérôme Colina.

Vstupné 100 Kč

Úterý 15. září v 19.00 hodin – MKD

Jiří Suchý & Jitka Molavcová & Orchestr divadla Semafor

Koncert legend české scény.

Vstupné 390 Kč

Středa 16. září v 15.30 hodin – MKD

Hezky česky od podlahy

Hudebně zábavný pořad.

Vstupné 50 Kč

Čtvrtek 17. září v 17.00 hodin – galerie Ve Věži

Komentovaná prohlídka výstavy

Lektorka: MgA. Silvia Belis

Rezervace do 15. 9. na galerie@mekuc.cz nebo na tel. 721 414 909.

Vstup volný

Úterý 22. září v 18.00 hodin – MKD

Černobyl – spící peklo

Přednáška cestovatele a novináře Tomáše Kubeše.

Vstupné 100 Kč

Středa 23. září v 20.00 hodin – MKD

Partička na vzduchu

Improvizační show.

Prodej vstupenek výhradně přes Ticketstream.

Čtvrtek 24. září v 15.30 hodin – MKD

Přívoranka

Hudebně zábavný pořad.

Vstupné 80 Kč

Pátek 25. září v 19.00 hodin – MKD

Koncert filmové hudby

Koncertní turné Symfonického orchestru Dalibora Havlíčka.

Vstupné 250 Kč

Úterý 29. září v 10.00 hodin – MKD

Bez keců a bez autorit!

Představení pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ, a veřejnost.

Účinkuje Divadlo rozmanitostí Most.

Vstupné 90 Kč

Úterý 29. září od 17.00 do 20.00 hodin – MKD

Kurz podzimního aranžování

Kurz s lektorkami ze SOU Liběchov. Rezervace na lesnerova@mekuc.cz nebo na tel. 606 613 406.

Cena kurzu včetně materiálu 550 Kč

Středa 30. září v 10.00 hodin – MKD

Burza práce

Nabídka zaměstnání pořádaná Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy s Úřadem práce Mělník a Středočeským krajem.

Vstup volný

Středa 30. září v 19.00 hodin – MKD

Kleopatra

Jitka Čvančarová jako slavná starověká femme fatale a frontman kapely Chinaski, zpěvák a kytarista Michal Malátný, v trojroli osudových mužů jejího života.

Komedie divadla La Fabrika.

Vstupné 390 Kč

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY

Galerie Ve Věži

Jaromír 99: FACE TO FACE

Výstava kreseb, komiksových tisků a volné tvorby trvá do 27. 9. 2020.

ZÁPIS DO KURZŮ

Čtvrtek 3. září v 15.00 hodin – MKD

Zápis do Dětského tanečního kroužku při Mekuc

Určeno dětem od 4 do 8 let. Kontakt: Eva Zelenková, tel. 723 813 258

Jazykové kurzy v MKD

Informace: lesnerova@mekuc.cz, tel. 606 613 406

Městská knihovna

Husova 40–41

Informace: volkova@mekuc.cz, tel. 702 234 480

KLUB pro děti

Úterý | Čtenářské odpoledne

12.00–15.30 | čtení na vybrané téma z dětských knih

Středa | Herní odpoledne

12.00–15.30 | výběr deskových her

PRAVIDELNÉ POŘADY PRO SENIORY V MKD

Pondělí 7. a 21. září | MKD | Trénování paměti

14.00–15.30 | lektor: J. Volková

Úterý | MKD | Angličtina pro seniory 1. kurz

9.45–10.45 | lektorka Lenka Miřacká

Úterý | MKD | Angličtina pro seniory 2. kurz

11.00–12.00 | lektorka Lenka Miřacká

Čtvrtek 17. září | MKD | PC pro seniory

12.00–16.00 | lektorka Jana Volková, nutná rezervace – tel. 702 234 480

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

Po dobu výstavy je pro návštěvníky galerie Ve Věži a pro čtenáře Městské knihovny Mělník připraven do 25. 9. kvíz Alois Nebel. Vylosovaní soutěžící obdrží zajímavé ceny.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Předprodej vstupenek v MKD každý všední den od 13.00 do 18.00 hodin a vždy hodinu před začátkem každého představení. V TIC každý den od 9.00 do 17.00 hodin.

On-line prodej a rezervace na www.mekuc.cz

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN

Tomáš Sýkora Trio – swingový večer

Lucie Bílá a Petr Malásek – koncert

Benátky pod sněhem – představení Pantheon production

Na plný coole – zábavný pořad Zdeňka Izera

Ladislav Špaček – Etiketa není věda

Šeherezáda – představení Divadelního spolku Nové divadlo Mělník

Snímek 51 – představení Divadla v Celetné

Příhody Maxipsa Fíka – představení Divadla Krapet

Írán | Antarktida – cestopisné přednášky