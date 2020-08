Programové tipy na září

Programové tipy Mekuc – září 2020

Nabídka Masarykova kulturního domu (MKD)

Novou sezónu zahájí ve středu 2. 9. v sadech u MKD swingový večer, na němž vystoupí skvělí a energičtí The Swings. Známé pražské vokální kvarteto představuje originální a v Čechách ojedinělý druh hudební zábavy – stylový vícehlasý zpěv inspirovaný klasickým jazzem 30.–60. let.

V úterý 8. 9. bude v Masarykově kulturním domě slavnostně zahájena putovní výstava Česká divadelní fotografie 1859–2017. Jedná se o výběr z reprezentativní výstavy o historii divadelní fotografie v českých zemích, která se konala na jaře 2018 v pražském Obecním domě.

Výstava obsahuje exponáty od úplně prvního doloženého snímku z divadelního prostředí z roku 1859 až po zástupce současné tvorby. Vedle renomovaných ateliérů 19. a začátku 20. století jsou zde zastoupeny významné osobnosti české divadelní fotografie jako Zdeněk Tmej, Karel Ludvík, Václav Chochola, Jaroslav Krejčí, Bohdan Holomíček, Viktor Kronbauer a mnoho dalších. Výstavu Institutu umění – Divadelního ústavu doplní fotografie z historie mělnického divadelního spolku Vojan a soubor fotografií Mirka Páska připomínající mělnické divadelní události posledních let. Po slavnostním zahájení následuje projekce prvního dílu seriálu Národní divadlo: Mýtus a realita (Národ v sobě) režiséra Aleše Kisila. Výstava potrvá do 30. 10.

Tomáš Klus ve spolupráci s organizátory projektu Paměť národa a s Nadací Karla Janečka připravil turné „Paměť písní“, na němž v dopoledním pořadu pro školy 9. 9. představí činnost zakázaných, exilových či pronásledovaných předlistopadových písničkářů. Na ten pak naváže večerní koncert Tomáše Kluse a jeho Cílové skupiny, který připomene Tomášovy písně v akustické podobě.

10. 9. přivezou do MKD členky divadla SpoluHra Vilma Cibulková a Kateřina Kaira Hrachovcová, resp. Betka Stanková, komorní drama Johnny Adams v režii Petra Strnada Gedeonův uzel. Hra pomocí očistného dialogu dvou téměř protikladných žen, matky a učitelky jejího syna, který byl dočasně vyloučen ze školy, rozmotává složitý a tragický propletenec současného školství, výchovy, mateřské lásky, šikany a nepochopené geniality. Herecký koncert dvou výjimečných divadelních osobností zraňuje a dojímá, ale zároveň přináší smysluplné hlubší poselství.

V akčním scénickém čtení LiStOVáNí 14. 9. přiblíží Lukáš Hejlík divákům knihu Jérôma Colina Bitevní pole, román o lásce mezi rodiči a dětmi v rodině, kde jsou emoce vyhrocené jako na bitevním poli. Puberta je těžké období pro děti i jejich rodiče. Manželský pár, který nesnesitelné chování patnáctiletého syna přivedlo na pokraj nervového zhroucení, si klade otázku: Co jsme udělali špatně? Škola pomocnou ruku nepodá, otce přemohou psychické problémy, matka se zoufale snaží vzniklý požár uhasit…

15. 9. v MKD zazní nesmrtelné hity z představení pražské scény, která baví diváky už neuvěřitelných 60 let. Jiří Suchý & Jitka Molavcová & Orchestr divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody přenesou posluchače do zlaté éry Semaforu. V programu zazní všechny nejznámější melodie jako Pramínek vlasů, Klokočí, Blues pro tebe, Lípa zelená či Marnivá sestřenice.

29. 9. se mělnickému publiku představí Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka, moderní symfonický orchestr, který svou věrnou a působivou interpretací hluboce oslovuje posluchače všech věkových kategorií. Žánrově je repertoár orchestru rozsáhlý. Skládá se ze slavných a oblíbených hudebních děl, a tak si orchestr během poměrně krátké doby získal své vděčné posluchače. Orchestr má ve svém repertoáru jak klasickou, tak muzikálovou i filmovou hudbu, v MKD zazní mimo jiné melodie z filmu Rocky, populárního seriálu Hra o trůny, špionážní filmové série Mission: Impossible a westernu Tenkrát na Západě či soundtracky dobrodružných filmů Indiana Jones, Sedm statečných, Poslední Mohykán a Vinnetou. Nebudou chybět ani melodie z filmů Pearl Harbor nebo Piráti z Karibiku, jejichž autorem je jeden z nejvyhledávanějších skladatelů současnosti, Hans Zimmer. Malé diváky zase jistě potěší melodie z filmové série o Harrym Potterovi nebo z animované série Madagascar.

Na své si přijdou také milovníci prvního a patrně i nejznámějšího českého filmového muzikálu z roku 1964 Starci na chmelu.

Skvělá Jitka Čvančarová jako slavná starověká femme fatale a frontman kapely Chinaski, zpěvák a kytarista Michal Malátný, v trojroli osudových mužů jejího života představí 30. 9. v komedii Kleopatra divadla La Fabrika netradiční pohled na legendární příběh v kulisách, v nichž se prolíná starý Egypt s moderní dobou. Písně Michala Malátného v podání obou interpretů podtrhují originalitu představení.

Jaromír 99 Ve Věži

Galerie Ve Věži v historické Pražské bráně představuje až do 27. 9. výběrem z kreseb, komiksových tisků a volné tvorby technikou paper cut dílo originální osobnosti české výtvarné a hudební scény, Jaromíra Švejdíka, známého pod uměleckým jménem Jaromír 99. Komiksová trilogie Alois Nebel, na níž se podílel se spisovatelem a scénáristou Jaroslavem Rudišem, se stala předlohou mezinárodně oceňovaného stejnojmenného filmového snímku Tomáše Luňáka natočeného metodou rotoskopie, na němž se autoři komiksu rovněž podíleli. Je také členem kapely Priessnitz, Umakart a hudební formace Kafka Band, která zpracovává do scénické audiovizuální podoby dílo Franze Kafky. Ve středu 9. 9.

od 17.30 mají návštěvníci výjimečnou možnost se s umělcem potkat osobně během jeho komentované prohlídky výstavy. Vstup na prohlídku je volný.

Září v knihovně

Od září se knihovna vrací do pravidelného provozu. Otevřeno budeme mít znovu i v sobotu. A protože už se chystá stěhování do nových prostor na náměstí Karla IV., kdy bude hlavní pobočka na čas pro čtenáře uzavřena, doporučujeme našim čtenářům, aby plný provoz v září využili a dostatečně se zásobili knihami, aby měli po dobu stěhování co číst. Výpůjční doba bude o toto období mozřejmě adekvátně prodloužena.

Pravidelné programy pro seniory – angličtina, trénování paměti a počítačové konzultace – nebudou od září probíhat v knihovně, ale v Masarykově kulturním domě. Nebude tak třeba jejich běh při stěhování narušovat.

Pravidelné programy v Klubu budou zahájeny ještě ve stávající budově knihovny. V úterý a ve středu od 12.00 do 15.30 budou probíhat setkání jak nad zajímavou literaturou, tak i třeba u deskových her. Podrobnosti a aktuality na www.mekuc.cz.