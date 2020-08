FAMU v kině 01 přináší oceňované krátké filmy, které zazářily na Oscarech i světových festivalech. Celovečerní blok představí, čeho je současná animace schopná. Přijďte na to nejlepší z FAMU do kina!



Animované filmy, které zazářily na letošních Oscarech i velkých světových festivalech. Osm krátkých filmů vám představí talentované tvůrce a jejich rozmanité autorské přístupy: Krátká pocta Miloši Formanovi AHÓJ, na Oscara nominované loutkové drama DCERA, nekompromisní černá komedie o partnerských vztazích SH_T HAPPENS, poetický návrat do dětství SCHOVKA nebo sugestivní portrét o ztrátě blízkého člověka MEZERY. Limity ženského multitaskingu vtipně vystihuje PODLE SYLVIE. Problematiku ústavní péče přibližuje animovaný dokument KDO SE SE MNOU ZATOČÍ a pomyslnou tečkou na závěr je sarkastická anekdota o přijetí vlastního těla MĚJ SE RÁDA. Pásmo FAMU v kině 01 vám odhalí, čeho je současná animace schopná. Přijďte na to nejlepší z FAMU do kina!



Ahoj / Anna Paděrová (1 min.)

Dcera / Daria Kashcheeva (15 min.)

Schovka / Barbora Halířová (7 min.)

Mezery / Nora Štrbová (8 min.)

Kdo se se mnou zatočí / Adéla Křižovenská (7 min.)

Podle Sylvie / Verica Kordić (12 min.)

Sh*t Happens / Michaela Mihalyi & David Štumpf (13 min.)

Měj se ráda / Alžběta Suchanová (1 min.)