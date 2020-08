Film Naživo: Vosto5: Pérák - na jméně nezáleží. Rozhodují činy.

Projekt Film Naživo během letošního léta přináší do kin sérii jedinečných divadelních představení zasazených do unikátních prostředí mimo tradiční jeviště. Patří mezi ně také inscenace Pérák – Na jméně nezáleží. Rozhodují činy! souboru Divadla Vosto5, která přináší překvapivý alternativní výklad našich dějin. A proto se tvůrci rozhodli ji přenést na místo, které je nasáklé dějinami – skutečnými i těmi, které se vlastně nikdy nestaly.



Pérák je akční historickou fikcí, která kombinuje prvky bojových umění a kaskadérských výstupů s typickým slovním humorem. Ale je to také hravá interpretace dramatických událostí z období Protektorátu: horečnou činnost fiktivní odbojové skupiny – československé ligy výjimečných – téměř smete nečekaný úder nastupujícího říšského protektora Heydricha, který přijíždí do Prahy nastolit pořádek. Zachrání situaci mytický český superhrdina Pérák, který díky pérům na nohou přeskakuje pražské ohrady, tramvaje a domy a škodí fašistickým okupantům? A existuje vůbec? V Pérákovi se představují skutečné osobnosti naší historie v neuvěřitelných souvislostech. Podaří se Václavu Morávkovi, Adině Mandlové, Juliu Fučíkovi, Jaroslavu Foglarovi a dalším uskutečnit převratný plán? Čas se krátí a situaci komplikují parašutisté z Anglie. Vše neodvratně směřuje k atentátu!



Pérák v rámci projektu Film Naživo pronikne na magické a zároveň podobně paradoxní místo. Zatím jej uchováváme v utajení, vše se však včas dozvíte.