Lidé vstupují do manželství s představou, že vše bude dokonalé. A opravdu se to dlouhá léta tak i jeví. Co když ale jeden z tohoto vlaku chce vystoupit, protože začne mít pocit, že jiný vlak mu ujíždí? Jak je náročné po desetiletích jistoty začít znovu, když už iluze dávno vzaly za své a to, v co jste skálopevně věřili, se otřásá v základech? Říká se, že naděje umírá poslední a naše štěstí je dané pouze úhlem pohledu. Anebo je to jinak?

Přijďte si společně s aktéry našeho příběhu položit a odpovědět na otázky, které se mohou týkat kohokoliv z nás, ve hře, která nabízí strhující herecké výkony.