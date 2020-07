Noční prohlídky na zámku Kačina

Pojďme zažít netradiční prohlídku zámku a užít si kouzlo sobotní noci.

Sedmdesát minut na cestě historií i komediální fikcí v podání herců z Kraje Kouřimského...

Sedmero zábavných zastavení v zámeckých prostorách, kde mladý hrabě Chotek nacvičuje s personálem i vlastní rodinou krátkou komédii inspirovanou Paridovým soudem, kterou všichni nakonec sehrají před zraky diváků v zámeckém divadle. Pojďte tedy nahlédnout do kouzelných empírových kulis a dozvíte se, kolik milostných avantýr se podařilo najít v knihovně na hromovládného Dia, kdo z kuchyně se stane jednookým Kyklopem a co je vlastně opravdovým pokladem zámku Kačina? Sedmdesát minut na cestě historií i komediální fikcí v podání herců z Kraje Kouřimského.

Prohlídky probíhají v tyto prázdninové soboty: 4. a 25. července, 1., 8. a 15. srpna 2020

Začátek prohlídky v 19:00 a ve 21:00 hodin, doba trvání cca 1 hodina

Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti od 6 let, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let – 50,- Kč; rodinné vstupné (2 dospělí + 2 – 3 děti do 15 let) – 350,- Kč

Rezervace nejsou možné. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.