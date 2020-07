Večer otevřených bran na zámku Žleby

Jen co se žlebský zámek zahalí do večerního šera, tak znovu otevře návštěvníkům své brány a tentokráte ukáže to, co za denního světla tiše skrývá… V průběhu standardních prohlídek v netradičním čase se společně projdeme napříč staletími a poznáme jedinečnou večerní atmosféru pohádkového zámku i jeho přepychového vybavení. Zvolit si můžete jeden ze dvou zámeckých okruhů nebo jejich kombinaci. První okruh vám během cca 45 minut představí skutečné kouzlo romantické knížecí rezidence a její poklady.

Druhý vás pak na cca 55 minut zavede do soukromých komnat knížecí rodiny a dovolí vám nahlédnout do tajů každodenního života na zámku v dobách dávných a vlastně i nedávných… Prohlídky v rámci Večera otevřených bran jsou určeny pro milovníky památek, jimž pracovní povinnosti nebo volnočasové aktivity znemožňují navštívit žlebský zámek v průběhu obvyklé denní otevírací doby. Tak přijďte, protože večer se brány mimořádně otevírají pro vás… POZOR: nejedná se o hranou či kostýmovanou prohlídku. Fotografování bez blesku povoleno. Vstupné: dle platného ceníku I. a II. okruhu Kapacita prohlídky: max. 15 osob Nutná rezervace vstupenek: tel. +420 327 398 121 nebo e-mail: zleby@npu.cz (denně mimo pondělí od 09,00 do 16,00 hodin).

Do hodiny půlnoční (a dost možná ještě dál) budou v provozu i další služby, starající se o příjemně strávený večer na zámku: - Bistro Café s občerstvením v Předzámčí s příjemným posezením na čestném nádvoří či u fontány a s výhledem na slavnostně osvětlené průčelí zámku - veřejné WC - pokladna, prodej vstupenek a suvenýrů, informace, rezervace - průvodcovská služba