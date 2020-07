Retrosbírky

Letní interaktivní výstava.

Uvidíte řadu unikátních sbírek předmětů z období od 50. let do roku 1989. Vstoupíte také do bytu sběratele, kde můžete zavzpomínat na prostředí a spoustu věcí, které „jste taky měli“.



Na výstavě jsou připravené hry a aktivity v RETRO stylu pro děti i dospělé. Budete si moci zahrát domino, skládat stavebnici Seva nebo céčka, pustit gramofonovou desku, zkusit si zaštupovat ponožku a mnoho dalšího. Ti akčnější se mohou projet na skládačce nebo skákat gumu.