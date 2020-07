Let It Roll přichází s novým konceptem The Renegade Festival, který se uskuteční 31. 7. - 1. 8 v oblíbené letní lokaci Beach Parku v Mlékojedech. Hlavním tématem The Renegade Festivalu bude robot Renegade, který se odtrhl od ostatních robotů a sám se vydal na cestu vesmírem s cílem nalézt nový domov. Pro tentokrát zakotví právě v Mlékojedech a Immortalz vezme na dobrodružství, kterým bude prozkoumání všech zákoutí drum & bassu.

Hudební program festivalu bude rozdělen na dvě části - denní, která bude do 22:00 probíhat venku, a noční, která bude od 22:00 pokračovat ve vnitřních prostorách Beach Parku. Na line-upu pak Let It Roll spojí české drum & bassové producenty a DJe, které doplní hned několika speciálními hosty ze zahraničí - a nebudou to hosté jen tak ledajací, můžete se totiž těšit na ty nejlepší producenty a DJe z různých koutů Evropy - tak, jak jste na Let It Rollu zvyklí.

Beach Park Mlékojedy se nachází uprostřed přírodního areálu a skrývá v sobě písčitou pláž a jezero ke koupání, které se na dva dny a dvě noci promění v útočiště drum & bassu. Tradičně se můžete těšit na jedinečný stage design a audiovizuální zážitek, který Let It Roll nabízí.