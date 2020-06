Smích zakázán

Osmačtyřicetiletý muž po pět let podváděl svoji ženu s dvaatřicetiletou milenkou. Ta se s ním rozešla a s ním už není doma k vydržení. Manželka se tedy snaží milenku přinutit, manželovi za zády, aby ho vzala zpátky. Pod pohrůžkou vydírání milenka ustupuje, ale je s nudným a lakomým mužem nespokojená. Vše se nicméně zdá být v pořádku až do doby, než se milenka zamiluje do jiného muže a žádá manželku o radu.

Tato hra netradičně zobrazující manželský trojúhelník je v Chorvatsku velice populární a doprovází jí slogan " Hra kterou si užije jak Vaše manželka tak Vaše milenka. Hra obdržela v roce 2004 cenu Martina Držiče, kterou uděluje chorvatské ministerstvo kultury.