Mekuc léto 2020

Mekuc v létě nespí – programové tipy na červenec a srpen 2020

TADY VARY ve vašem kině | 3.–11. 7. 2020 | MKD

Masarykův kulturní dům (MKD) se na začátku července promění ve festivalové kino největší filmové přehlídky letošního léta TADY VARY. Díky tomu budou mít i mělničtí diváci výjimečnou příležitost užít si ty nejlepší snímky současné kinematografie od předních režisérů z celého světa podtržené atmosférou Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Ve dnech 3.–11. července 2020 bude v MKD promítnuto 14 filmů vybraných organizačním týmem MFF Karlovy Vary. Představení budou koncipována ve festivalovém duchu, budou doplněna odbornými úvody přenášenými do sálu. Věříme, že v době, kdy řada producentů a distributorů byla nucena posunout premiéry nových domácích i zahraničních

filmů, nabídnou TADY VARY ve vašem kině publiku zajímavou programovou alternativu.

Vstupenky na jednotlivá představení je možné zakoupit v předprodeji z pohodlí domova on-line na www.mekuc.cz, případně na pokladnách Mekuc v MKD, U Sadů 323, Mělník, každý všední den 13.00–18.00 a v TIC, Legionářů 51, Mělník, denně 9.00–12.00 a 13.00–17.00. Na místě bude pokladna otevřena vždy 40 minut před projekcí.

Relaxační art park v sadech u Masarykova kulturního domu

Letní program Mělnického kulturního centra přivítá návštěvníky v sadech u MKD pod heslem Mekuc v létě nespí. Od 27. 7. až do 2. 9. se zde otevře Relaxační art park s téměř denní programovou nabídkou. Počet diváků i návštěvníků parku bude omezen nejen vládními nařízeními, ale také kapacitou sálů a improvizované letní scény. Vstup na programy bude proto možný jen s platnou vstupenkou.

Vstupenky si zájemci mohou zakoupit z pohodlí domova on-line na www.mekuc.cz od 1. 7. a od 13. 7. bude zahájen předprodej vstupenek i na pokladnách Mekuc – v MKD a v Turistickém informačním centru Mělník.

Diváky čeká řada koncertů, divadelní i akrobatická představení, pohádky, promítání a další pořady pro děti, filmové projekce, akční scénické čtení LiStOVáNí a bohatý výběr kreativních workshopů pro všechny věkové kategorie.

Výjimečným zážitkem bude například 5. 8. vystoupení novocirkusové umělecké skupiny Bratři v tricku, 9. 8. akrobatické představení Liščí víla souboru Aventyr na motivy japonské legendy, 10. 8. představení Letkyně tanečně-akrobatického tria Holektiv, 11. 8. videomapping v korunách stromů Světlo ve větvích od Raist.cz či

18. 8. dvě představení divadla Kampa – odpolední Škola Malého stromu nejen pro rodiny s dětmi a večerní Edith Piaf: Dnes nechci spát sama o nesmrtelné legendě francouzského šansonu. 26. 8. čeká návštěvníky odpoledne a večer s uměleckou skupinou Chůdadlo, která představí loutkovou pohádku pro děti, workshop žonglování, klasickou tragédii Williama Shakespeara Romeo a Julie odehranou prostřednictvím artistických výstupů a tance, a na závěr večera velkolepou fire show s hořící obří kostkou. Hudebním bonbonkem bude mimo jiné 4. 8. Ester Kočičková & Moody Cat Band, 19. 8. Tereza Krippnerová & The Masters, 25. 8. Hromosvod. Nedělení odpoledne zpestří vystoupení mělnických uskupení – kapely OffBeat Orchestra, pěveckého sboru Chrapot a Velkého dechového orchestru MKD Mělník.

Tečkou za prázdninami a slavnostním zahájením nové sezóny Mekuc 2020/2021 bude 2. 9. koncert hudebního uskupení Republic of Two.

V prvním týdnu otevřeného parku se uskuteční vernisáž výstavy Jaromír 99 – FACE TO FACE. Díla Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99 budou instalována jak v galerii Ve Věži, tak v prostorách haly MKD. Doprovodným programem bude projekce filmu Alois Nebel, ale také kvíz určený pro návštěvníky parku.

6. 8. proběhne v prostorách MKD také vernisáž výstavy návrhů sochy sv. Ludmily od výtvarníků účastnících se soutěže vypsané městem Mělník u příležitosti výročí 1100 let od mučednické smrti mělnické rodačky sv. Ludmily. Výstava soch potrvá do 4. 9.

Relaxační art park bude vybízet nejen k tvůrčí činnosti, poslechu hudby a sledování divadla, ale také k odpočinku, posezení s přáteli nebo k jednoduchým sportovním aktivitám. Naším přáním je, aby si do parku našli návštěvníci cestu a strávili tam pět týdnů plných zábavy a relaxace.

Jaromír 99: FACE TO FACE

Galerie Ve Věži zahájí 31. 7. vernisáží výstavu kreseb Jaromíra 99 FACE TO FACE. Jaromír Švejdík známý pod pseudonymem Jaromír 99 je český zpěvák, skladatel, kytarista a výtvarník. Spolu s Jaroslavem Rudišem je autorem komiksu Alois Nebel a spolupracoval i na stejnojmenném filmu, k němuž složil i známou píseň Půlnoční, již nazpíval Václav Neckář. Je také autorem storyboardů k filmům Jedna ruka netleská, Samotáři, Děti Duny nebo Grandhotel. Je autorem komiksů Bomber, Zámek, Zátopek a Zatím dobrý. Vytvořil grafiku hudebního alba Půljablkoně.

Kolekce představí velkoformátové tisky portrétů z komiksů Alois Nebel, Franz Kafka – Zámek a herců z filmu Alois Nebel.

Výstava v galerii Ve Věži potrvá do 27. 9. Díla Jaromíra 99 budou souběžně vystavena do 4. 9. také v hale Masarykova kulturního domu.