Pjér la Šéz: Duchovní únik + C.G. Jung: Povedený kacíř

Tématem přednášky je duchovní únik, což je termín, který poprvé použil v roce 1984 psycholog John Welwood. Týká se situace, kdy jedinec hledá prostřednictvím duchovna cestu z vlastní bolesti a utrpení, ale namísto aby nalézal způsob, jak je zpracovat a integrovat, slouží mu duchovní praktiky a učení ke snaze o jejich ignorování a obcházení. Namísto vlastního duchovního vývoje se pak stinná témata vytěsňují ještě hlouběji do podvědomí a paradoxně čím více se takovéto mimo mířící duchovní praxi věnuje, tím více se vzdaluje skutečnému poznání, povznesení a rozvoji.

Jedná se dnes o velmi aktuální téma, neboť lidí hledajících smysl vlastního bytí, osvobození od bolesti a lpění, či zkrátka toužících dosáhnout lepšího spojení se svým bytostným Já i Duchem či Vesmírem, zjevně neustále přibývá. Zkušený psychoterapeut Pjér la Šé’z se v této přednášce tedy zaměří na popsání fenoménu duchovního úniku a snad pomůže nastínit možné nástrahy, svádějící nás z opravdové duchovní cesty. C. G. Jung: Povedený kacíř Pjér se společně s malým štábem vydal v roce 2019 do Švýcarska po stopách věhlasného psychologa C. G. Junga. Výsledkem je dokument, který je momentálně v závěrečné fázi výroby a tato akce bude jednou z prvních příležitostí k jeho shlédnutí. POZOR – Nejedná se o premiéru. Ta proběhne dříve a momentálně se domlouvá přesné místo a termín. Přispěvatelé, kteří poslali peníze na tvorbu filmu, budou včas informováni a obdrží volné vstupenky na premiéru.