Cesty za japonským textilem

Své práce vám představí skupina žen, které milují textil a neváhají se za ním vypravit kus cesty. V letech 2017 až 2019 jsem pro milovnice tradičního textilu uspořádala tři výpravy do Japonska.

Navštívily jsme Honshu, Kjushu, Shikoku i Hokkaido. Setkávaly jsme se s mistry japonských tradičních řemesel v jejich dílnách. Někteří z nich drží rodinnou tradici i několik století v kuse bez přerušení až do dnešních dnů. Absolvovaly jsme množství přednášek a workshopů. Seznámily jsme se s technikou japonského prošívání látek sashiko a kogin, tajily jsme dech v barvírnách, kde zrálo tajemné indigo a udivovalo nás mnoha valéry modří, v nespočtu tkalcovnách jsme se dozvěděly o rozmanitých způsobech výroby látek. Největším překvapením bylo nahlédnutí do života a rituálů starobylého etnika – Ainů žijících na severu Hokkaida. Při našem putování jsme měly možnost seznámit se s historií, kulturou a zvyklostmi této daleké země. Očarovala nás rozmanitostí přírody – zažily jsme sněhem zahalené zenové zahrady, chrámy a svatyně, cestovaly jsme po trase postupně rozkvétajících něžných sakur a sever Japonska nás zaskočil podzimním výbuchem rudých listů tisíců javorů. Všude jsme byly přijaty laskavě a se zdvořilostí Japoncům vlastní. Sklidily jsme obdiv za náš zájem a za to, že vážíme tak dalekou cestu. Uvědomily jsme si, že i přes ohromnou vzdálenost našich domovů, rozdílnou řeč, náboženské vyznání a kulturu nás spojuje vzájemná empatie a srdce na pravém místě.

Textilní exponáty, které na výstavě uvidíte, jsou naší malou vzpomínkou na nevšední chvíle. Jedná se o autorské práce inspirované zkušeností z absolvovaných cest.