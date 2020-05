Lávka Open Air Chocerady 2020 - Čtyři dohody

Divadlo pod otevřeným nebem zasazené do malebného prostředí řeky Sázavy a poutavý divadelní program nabízí návštěvníkům „nultý“ ročník Lávka Open Air. Je na co se těšit. Během prvních osmi dnů (22. 6. – 29. 6.) zde odehraje populární herec Jaroslav Dušek proslulá představení vycházející z adaptace knih Dona Miguela Ruize Čtyři dohody a Pátá dohoda. Doplní je, jak on sám charakterizuje, „totální improvizační představení“ Vizita. Všechny tři se těší velké oblibě a jsou vždy velmi dopředu vyprodána.

Divadelní přehlídku zakončí 30. června inscenace Činoherního klubu Bouře Intimní příběhy z Ráje - úsměvná komedie s vtipnou a zajímavou vizí Edenu, ve které se jemným humorem odhalují detaily soužití mezi muži a ženami.

Hrát se bude pod širým nebem na prostorné louce u Sázavy v areálu Lávka Chocerady nedaleko od Prahy. Spolu se vstupenkou je možné zakoupit ubytování v nově zrenovovaných pokojích nebo v kempu.

Program Lávka Open Air Chocerady 2020

22. 6. – Čtyři dohody (účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér la Šé'z, Alan Vitouš)

23. 6. – Pátá dohoda (účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér la Šé'z, Alan Vitouš)

24. 6. – Čtyři dohody (účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér la Šé'z, Alan Vitouš)

25. 6. – Pátá dohoda (účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér la Šé'z, Alan Vitouš)

26. 6 – Vizita (účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér la Šé'z a Zdeněk Konopásek)

27. 6. – Čtyři dohody (účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér la Šé'z a Zdeněk Konopásek)

28. 6. – Pátá dohoda (účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér la Šé'z a Zdeněk Konopásek)

29. 6. – Vizita (účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér la Šé'z a Zdeněk Konopásek)

30. 6. – Intimní příběhy z Ráje (účinkují: Robert Jašków, Jitka Ježková, Michal Slaný, Kateřina Sedláková, Peter Pecha)