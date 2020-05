Mohlo by tě zajímat

Město Zruč nad Sázavou vás zve do zámecké galerie, kde se bude od 1. června do 22. června konat výstava děl, vytvořených dětmi z mateřské školky Malostranská, Zruč nad Sázavou. Zde vám děti ukáží, co vše za tento rok s učitelkami vytvořili a jak moc jsou šikovné. Galerie bude otevřena každý den od 9 do 17 hodin. Těšíme se na Vás!!!