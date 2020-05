Dole v dole...a nejen v tom Kokořínském!

Možná se to na první pohled nezdá, ale krajina v okolí našeho královského věnného města ukrývá jedinečné přírodní bohatství mnohdy i národního či evropského významu. Nejsou to jen polabské orchidejové louky nebo vrcholky suchých strání s koniklecem lučním nebo hlaváčkem jarním. To nejvzácnější je ukryto zhruba 100 metrů pod našima nohama ...

Pojedete-li od Mělníka na sever, snadno tento přírodní unikát ujde pozornosti. Není totiž vidět. Musíte níž a ještě níž do údolí, kterým se tu říká „doly“. Kokořínská pískovcová oblast představuje jedinečnou krajinu hlubokých a tajemných dolů, ve kterých našla útočiště celá řada vzácných druhů rostlin i živočichů. Je to místo, které dokázali naši předci osídlit s citem a v souladu s přírodou. Díky jejich odkazu můžeme i dnes obdivovat klasické roubené stavby nebo příbytky budované ve skalách.

Právem bylo toto území vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí už v sedmdesátých letech minulého století. Její rozšíření v roce 2014 o oblast Máchova kraje jen potvrdilo její nenahraditelné přírodovědné hodnoty. Výstava představí alespoň zlomek bohatství Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj. Upozorní na vzácné, jinde ve světě se nevyskytující živočichy a rostliny, a seznámí návštěvníky s roubenou architekturou nebo skalními útvary, které umí vytvořit jen pískovec. Informace načerpané na výstavě, jejíž autorkou je muzejní přírodovědkyně Ing. Marcela Holubová, se mohou stát impulsem k výpravám do místní přírody a objevování jejich nesčetných půvabů. S ohledem na „koronavirová“ opatření bude expozice otevřena bez vernisáže.